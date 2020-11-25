В Крыму на удалёнке находятся 50 классов и 20 групп в детсадах

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В Крыму на дистанционном обучении находятся более 1,1 тыс. учащихся средних школ.
В Крыму на удалёнке находятся 50 классов и 20 групп в детсадах
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«На 24 ноября в детских садах закрыто 20 дошкольных групп, в них числятся 419 детей. Учащиеся 50 классов (33 образовательные организации) — это 1137 детей — переведены на дистанционное обучение», — цитирует агентство министра образования, науки и молодёжи республики Валентину Лаврик.

Ранее Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором чтении закон об удалённой работе с учётом поправок.

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