В Крыму на удалёнке находятся 50 классов и 20 групп в детсадах

В Крыму на дистанционном обучении находятся более 1,1 тыс. учащихся средних школ.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«На 24 ноября в детских садах закрыто 20 дошкольных групп, в них числятся 419 детей. Учащиеся 50 классов (33 образовательные организации) — это 1137 детей — переведены на дистанционное обучение», — цитирует агентство министра образования, науки и молодёжи республики Валентину Лаврик.

Ранее Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором чтении закон об удалённой работе с учётом поправок.