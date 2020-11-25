В Оренбурге скончался заслуженный врач России Андрей Сафронов

В Оренбурге 24 ноября на 70-м году жизни скончался заслуженный врач России Андрей Сафронов.

Об этом сообщает RIA56.

Всю свою жизнь Сафронов посвятил медицине. Многие годы он был ведущим травматологом региона, осваивал и внедрял методы эндопротезирования суставов конечностей.

С ноября 2011 года возглавлял кафедру травматологии и ортопедии Оренбургского государственного медицинского университета.

Доктор медицинских наук, профессор успешно провёл большое количество операций.

Прощание с Сафроновым состоится 26 ноября в 24-м квартале кладбищенского комплекса «Степной».