В Оренбурге скончался заслуженный врач России Андрей Сафронов
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Об этом сообщает RIA56.
Всю свою жизнь Сафронов посвятил медицине. Многие годы он был ведущим травматологом региона, осваивал и внедрял методы эндопротезирования суставов конечностей.
С ноября 2011 года возглавлял кафедру травматологии и ортопедии Оренбургского государственного медицинского университета.
Доктор медицинских наук, профессор успешно провёл большое количество операций.
Прощание с Сафроновым состоится 26 ноября в 24-м квартале кладбищенского комплекса «Степной».