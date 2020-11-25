В Петербурге прокомментировали ситуацию с койко-местами для больных COVID-19

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В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с созданием дополнительных койко-мест для больных COVID-19. Четыре корпуса «Ленэкспо» откроются до конца декабря.
В Петербурге прокомментировали ситуацию с койко-местами для больных COVID-19
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные администрации города.

Работы ведутся круглосуточно. Из Екатеринбурга в Петербург везут две десятитонные ёмкости под кислородную станцию.

1-й, 2-й, 3-й и 8-й корпуса выставочного пространства модернизируются и утепляются, создаются все условия для лечения тяжёлых и среднетяжёлых пациентов с COVID-19.

«Туда будут установлены десятитонные ёмкости для кислорода, чтобы все пациенты имели кислородотерапию. Там же будут развёрнуты ещё 15 реанимационных коек с ИВЛ для лечения тяжёлых больных. Во вновь вводимых корпусах будут развёрнуты 1154 койки. Это произойдёт в ближайшие три-четыре недели», — цитирует издание вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Стационар в «Ленэкспо» рассчитан на 2500 пациентов с COVID-19. Сейчас там развёрнуто 1295 коек, на них, по состоянию на 25 ноября, находятся 508 человек.

Ожидается также перепрофилирование под COVID-19 нескольких сотен коек в федеральных учреждениях.

В Петербурге в настоящее время развёрнуто 10 846 инфекционных коек, из них свободно 7,7%.

Вице-губернатор также сообщил, что за минувшие сутки в городе госпитализировали 917 человек, сутками ранее — 569.

Ранее Николай Малышев, инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук, в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.

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