В Удмуртии рассказали о работе центра спортивного тестирования

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В Удмуртии рассказали о работе центра спортивного тестирования в Ижевске для детей от пяти с половиной до 12 с половиной лет из малообеспеченных семей и первоклассников.
В Удмуртии рассказали о работе центра спортивного тестирования
  • Pixabay

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на данные пресс-службы главы и правительства республики.

Новое направление появилось на базе Центра спортивной подготовки. Будущим спортсменам предстоит за 60 минут выполнить задания на оценку уровня физического развития, психофизиологических свойств и индивидуальных двигательных свойств для выявления индивидуальной предрасположенности к определённым видам спорта.

Для тестирования необходимо подготовить пакет документов: справка от врача о возможности заниматься ОФП, свидетельство о рождении, справка школьника и документ, подтверждающий льготную категорию ребёнка.

Как передавало Nord-News, с 1 декабря в Мурманской области снимаются ограничения по проведению спортивных соревнований для детей по 11 базовым видам спорта.

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