В Ижевске продлили работу мобильных пунктов вакцинации против гриппа
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные пресс-службы Минздрава Удмуртии.
Пункты развернут возле крупных торговых центров.
Поставить прививку от гриппа могут люди старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.
По данным ведомства, на прошлой неделе в мобильных пунктах против гриппа привились 1,5 тыс. жителей Удмуртии.
Как ранее сообщало properm.ru, в Перми прокомментировали ситуацию с мобильными пунктами вакцинации от гриппа, прививку сделали более 1 млн жителей края.