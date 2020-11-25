В Ижевске продлили работу мобильных пунктов вакцинации против гриппа на три дня.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные пресс-службы Минздрава Удмуртии.

Пункты развернут возле крупных торговых центров.

Поставить прививку от гриппа могут люди старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

По данным ведомства, на прошлой неделе в мобильных пунктах против гриппа привились 1,5 тыс. жителей Удмуртии.

Как ранее сообщало properm.ru, в Перми прокомментировали ситуацию с мобильными пунктами вакцинации от гриппа, прививку сделали более 1 млн жителей края.