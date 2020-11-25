В Калужской области ужесточили карантинные меры

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша специальным постановлением ужесточил карантинные меры в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
В Калужской области ужесточили карантинные меры
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Об этом говорится на сайте правительства региона.

Уточняется, что новые меры касаются работы заведений общественного питания. С 1 декабря кафе и ресторанам запрещается работать с 24:00 до 06:00.

«С 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям... запрещается с 24:00 до 06:00 оказывать услуги общественного питания в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, кальянных, закусочных и объектах нестационарной торговли», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в указанный период и время также запрещается проводить зрелищно-развлекательные мероприятия «в данных заведениях, в том числе в ночных клубах (дискотеках), караоке, боулинг-клубах».

Ранее власти Челябинской области ужесточили карантинные меры из-за коронавируса.

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