Власти Челябинской области ужесточили карантинные меры

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил ужесточить карантинные меры в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Власти Челябинской области ужесточили карантинные меры
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Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона на странице во «Вконтакте».

«Установить, что с 1 декабря 2020 года по 10 января 2021-го в период с 23:00 до 06:00 приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания», — говорится в соответствующем документе.

Уточняется, что ограничения не распространяются на торговлю навынос и курьерскую доставку готовых блюд.

Также теперь все концерты в регионе проводятся только по согласованию с Министерством культуры.

Ранее правительство России поручило главам регионов в случае необходимости вводить ограничения из-за коронавируса.

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