Россия направила Польше запрос по делу о крушении самолёта Качиньского

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Генеральная прокуратура России направила в Министерство юстиции Республики Польша запрос о правовой помощи по делу о крушении самолёта Леха Качиньского в апреле 2010 года.
Россия направила Польше запрос по делу о крушении самолёта Качиньского
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Поводом к этому послужили распространившиеся в СМИ Польши новые сведения по делу», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что, по данным журналистов одного из местных изданий, погибший президент Польши и его брат — Ярослав Качиньский — говорили по спутниковой связи во время полёта незадолго до крушения самолёта.

«В ходе данного разговора, запись которого включена в материалы польского уголовного дела, затрагивался один из аспектов осуществления полёта», — отметили в Генпрокуратуре.

В ведомстве добавили, что в связи с тем, что данная информация требует оценки со стороны российских следственных органов, у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма телефонного разговора.

16 сентября польская прокуратура потребовала арестовать трёх авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения Ту-154 Качиньского.

Россия резко осудила это решение, МИД исключил возможность выдачи российских диспетчеров Польше.

Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации.

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