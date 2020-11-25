МВД опровергло увеличение штрафов за отсутствие масок в Москве

Короткая ссылка
Министерство внутренних дел России опровергло информацию из соцсетей о том, что руководство московской полиции поручило увеличить количество штрафов за отсутствие масок у граждан.
МВД опровергло увеличение штрафов за отсутствие масок в Москве
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter МВД.

«Информация, размещённая в Telegram-канале Baza, о том, что руководством столичной полиции было дано указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок у граждан, не соответствует действительности», — заявили в министерстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала среднее количество штрафов за нарушение масочного режима в неделю.

Также URA.RU писало, что в Свердловской области с апреля 2020 года сумма штрафов, начисленных за нарушение санитарного режима, составила 77 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить