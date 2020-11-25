МВД опровергло увеличение штрафов за отсутствие масок в Москве

Министерство внутренних дел России опровергло информацию из соцсетей о том, что руководство московской полиции поручило увеличить количество штрафов за отсутствие масок у граждан.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter МВД.

«Информация, размещённая в Telegram-канале Baza, о том, что руководством столичной полиции было дано указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок у граждан, не соответствует действительности», — заявили в министерстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала среднее количество штрафов за нарушение масочного режима в неделю.

Также URA.RU писало, что в Свердловской области с апреля 2020 года сумма штрафов, начисленных за нарушение санитарного режима, составила 77 млн рублей.