В Свердловской области рассказали о штрафах за нарушение санитарного режима

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В Свердловской области с апреля 2020 года сумма штрафов, начисленных за нарушение санитарного режима, составила 77 млн рублей.
В Свердловской области рассказали о штрафах за нарушение санитарного режима
  • РИА Новости

Как сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, штрафы выписаны за нарушения масочного режима и социальной дистанции.

«Статистика ведётся с 3 апреля 2020 года. За это время составлено более 32 тыс. протоколов, из них более 31 тыс. в отношении физлиц», — пояснили в пресс-службе облсуда.

Приблизительно треть постановлений о штрафах обжалуется виновниками. При этом суды до сих пор рассматривают апелляции весенне-летних постановлений.

Как сообщает «Реальное время», в ходе рейда в общественном транспорте Казани выявили 941 пассажира, нарушившего масочный режим.

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