В Свердловской области рассказали о штрафах за нарушение санитарного режима
- РИА Новости
Как сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, штрафы выписаны за нарушения масочного режима и социальной дистанции.
«Статистика ведётся с 3 апреля 2020 года. За это время составлено более 32 тыс. протоколов, из них более 31 тыс. в отношении физлиц», — пояснили в пресс-службе облсуда.
Приблизительно треть постановлений о штрафах обжалуется виновниками. При этом суды до сих пор рассматривают апелляции весенне-летних постановлений.
Как сообщает «Реальное время», в ходе рейда в общественном транспорте Казани выявили 941 пассажира, нарушившего масочный режим.