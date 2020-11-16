Попова назвала среднее число штрафов за нарушение масочного режима

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала среднее количество штрафов за нарушение масочного режима в неделю.
Попова назвала среднее число штрафов за нарушение масочного режима
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«Среднее количество штрафов за нарушение масочного режима за неделю на 100 тыс. населения в субъектах, где отмечается продолжение роста заболеваемости, составляет порядка восьми штрафов, а в субъектах, где отмечается стабилизация, порядка 18 штрафов на 100 тыс. населения», — цитирует её ТАСС.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области с апреля 2020 года сумма штрафов, начисленных за нарушение санитарного режима, составила 77 млн рублей.

16 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом, который предназначен для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

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