Попова назвала среднее число штрафов за нарушение масочного режима

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала среднее количество штрафов за нарушение масочного режима в неделю.

«Среднее количество штрафов за нарушение масочного режима за неделю на 100 тыс. населения в субъектах, где отмечается продолжение роста заболеваемости, составляет порядка восьми штрафов, а в субъектах, где отмечается стабилизация, порядка 18 штрафов на 100 тыс. населения», — цитирует её ТАСС.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области с апреля 2020 года сумма штрафов, начисленных за нарушение санитарного режима, составила 77 млн рублей.

16 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом, который предназначен для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.