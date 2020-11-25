Доктор медицинских наук рассказал, как переболел COVID-19

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Доктор медицинских наук Антон Ершов рассказал, как переболел COVID-19.
Доктор медицинских наук рассказал, как переболел COVID-19
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он сообщил, что весной не замечал проблем со здоровьем и о диагнозе узнал случайно.

«Мы много чего тестируем на себе. И я сдал анализ крови на антитела. Этот анализ показал очень высокий уровень антител. Это указывало на то, что коронавирусом я переболел однозначно», — заявил Ершов.

По его словам, впоследствии он неоднократно делал ПЦР и получал отрицательный результат. Через несколько месяцев исчезли и соответствующие антитела.

«Во второй раз у меня случилось заражение через четыре месяца после первого, причём протекало с достаточно хорошей клинической картиной для меня: с типичным подъёмом температуры, с выраженной мышечной болью, суставной болью», — сказал он.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в России за сутки выявили 23 675 случаев коронавирусной инфекции.

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