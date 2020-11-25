Минэнерго рассказало о ситуации с теплоснабжением во Владивостоке
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- РИА Новости
Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
«Под контролем Минэнерго России продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения потребителей во Владивостоке. Число потребителей, остающихся без тепла, снизилось до 6,5 тыс. с 13,5 тыс.», — говорится в заявлении.
Также в министерстве уточнили, что число потребителей Приморского края, которые остаются без электроснабжения, сократилось до 6,55 тыс. При этом энергоснабжение Владивостока в целом восстановлено.
Ранее в «РусГидро» сообщили о восстановлении энергоснабжения Владивостока.
23 ноября губернатор Приморского края Олег Кожемяко оценил предварительный ущерб от непогоды в регионе.