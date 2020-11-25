Минэнерго рассказало о ситуации с теплоснабжением во Владивостоке

В Министерстве энергетики России рассказали о ситуации с восстановлением теплоснабжения во Владивостоке.

Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

«Под контролем Минэнерго России продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения потребителей во Владивостоке. Число потребителей, остающихся без тепла, снизилось до 6,5 тыс. с 13,5 тыс.», — говорится в заявлении.

Также в министерстве уточнили, что число потребителей Приморского края, которые остаются без электроснабжения, сократилось до 6,55 тыс. При этом энергоснабжение Владивостока в целом восстановлено.

Ранее в «РусГидро» сообщили о восстановлении энергоснабжения Владивостока.

23 ноября губернатор Приморского края Олег Кожемяко оценил предварительный ущерб от непогоды в регионе.