Минэнерго рассказало о ситуации с теплоснабжением во Владивостоке

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В Министерстве энергетики России рассказали о ситуации с восстановлением теплоснабжения во Владивостоке.
Минэнерго рассказало о ситуации с теплоснабжением во Владивостоке
  • © Татьяна Меель
  • РИА Новости

Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

«Под контролем Минэнерго России продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения потребителей во Владивостоке. Число потребителей, остающихся без тепла, снизилось до 6,5 тыс. с 13,5 тыс.», — говорится в заявлении.

Также в министерстве уточнили, что число потребителей Приморского края, которые остаются без электроснабжения, сократилось до 6,55 тыс. При этом энергоснабжение Владивостока в целом восстановлено.

Ранее в «РусГидро» сообщили о восстановлении энергоснабжения Владивостока.

23 ноября губернатор Приморского края Олег Кожемяко оценил предварительный ущерб от непогоды в регионе.

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