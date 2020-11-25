В «РусГидро» сообщили о восстановлении энергоснабжения Владивостока

В компании «РусГидро» сообщили, что энергоснабжение Владивостока полностью восстановлено.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

«Сегодня специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании поставили под напряжение восстановленную линию 110 кВ, обеспечивающую энергоснабжение Первомайского района Владивостока. Таким образом, восстановлена подача электроэнергии во все районы столицы Приморского края», — отметили в «РусГидро».

Отмечается, что ремонтные работы на повреждённой ЛЭП велись круглосуточно, энергетики демонтировали упавшие и установили три новые опоры, заменили провод, траверсы и изоляторы.

«В настоящее время энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в распределительных сетях в населённых пунктах Приморского края», — добавили в компании.

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