В Минпросвещения рассказали о ситуации с карантином в школах

В Министерстве просвещения России рассказали о ситуации с ушедшими на карантин российскими школами.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал министерства «Большая перемена», число школ на карантине в России уменьшилось до 27.

«Всего в 27 школах в 15 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией», — говорится в заявлении.

Уточняется, что это составляет 0,07% от всех школ в стране.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в школах.