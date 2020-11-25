В Минпросвещения рассказали о ситуации с карантином в школах

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В Министерстве просвещения России рассказали о ситуации с ушедшими на карантин российскими школами.
В Минпросвещения рассказали о ситуации с карантином в школах
  • РИА Новости
  • © Денис Абрамов

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал министерства «Большая перемена», число школ на карантине в России уменьшилось до 27.

«Всего в 27 школах в 15 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией», — говорится в заявлении.

Уточняется, что это составляет 0,07% от всех школ в стране.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в школах.

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