Врио главы Дагестана заболел коронавирусом

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы администрации главы и правительства региона Низами Гаджибалаева.

«Сегодня после сдачи очередного теста на COVID-19 у временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова подтвердился коронавирус», — сказал он.

По словам Гаджибалаева, в настоящий момент Алимович находится на самоизоляции. Он чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что мэр Уфы Ульфат Мустафин, заболевший коронавирусной инфекцией, скончался на 62-м году жизни.