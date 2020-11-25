Врио главы Дагестана заболел коронавирусом

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Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
Врио главы Дагестана заболел коронавирусом
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы администрации главы и правительства региона Низами Гаджибалаева.

«Сегодня после сдачи очередного теста на COVID-19 у временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова подтвердился коронавирус», — сказал он.

По словам Гаджибалаева, в настоящий момент Алимович находится на самоизоляции. Он чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что мэр Уфы Ульфат Мустафин, заболевший коронавирусной инфекцией, скончался на 62-м году жизни.

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