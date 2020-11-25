ВКС России получили на вооружение все 50 истребителей Су-35С

Воздушно-космические силы России получили на вооружение все 50 истребителей Су-35С в рамках заключённого в 2015 году контракта, сообщили в Минобороны.

«Специалистами 485-го военного представительства Минобороны России приняты три многоцелевых истребителя Су-35С поколения «4++». Самолёты передислоцированы с Комсомольского-на-Амуре завода на аэродромы постоянного базирования ВКС России», — приводит сообщение ТАСС.

Два истребителя поступят в центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны в Липецке, ещё один — в 23-й истребительный авиационный Таллинский полк в Комсомольске-на-Амуре.

Всего в строевые полки ВКС поставлено 50 самолётов Су-35С.

В августе сообщалось, что Минобороны до конца 2020 года закупит новую партию истребителей Су-35С на 70 млрд рублей.