ВКС России получили на вооружение все 50 истребителей Су-35С
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«Специалистами 485-го военного представительства Минобороны России приняты три многоцелевых истребителя Су-35С поколения «4++». Самолёты передислоцированы с Комсомольского-на-Амуре завода на аэродромы постоянного базирования ВКС России», — приводит сообщение ТАСС.
Два истребителя поступят в центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны в Липецке, ещё один — в 23-й истребительный авиационный Таллинский полк в Комсомольске-на-Амуре.
Всего в строевые полки ВКС поставлено 50 самолётов Су-35С.
В августе сообщалось, что Минобороны до конца 2020 года закупит новую партию истребителей Су-35С на 70 млрд рублей.