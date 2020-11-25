ВКС России получили на вооружение все 50 истребителей Су-35С

Короткая ссылка
Воздушно-космические силы России получили на вооружение все 50 истребителей Су-35С в рамках заключённого в 2015 году контракта, сообщили в Минобороны.
ВКС России получили на вооружение все 50 истребителей Су-35С
  • globallookpress.com

«Специалистами 485-го военного представительства Минобороны России приняты три многоцелевых истребителя Су-35С поколения «4++». Самолёты передислоцированы с Комсомольского-на-Амуре завода на аэродромы постоянного базирования ВКС России», — приводит сообщение ТАСС.

Два истребителя поступят в центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны в Липецке, ещё один — в 23-й истребительный авиационный Таллинский полк в Комсомольске-на-Амуре.

Всего в строевые полки ВКС поставлено 50 самолётов Су-35С.

В августе сообщалось, что Минобороны до конца 2020 года закупит новую партию истребителей Су-35С на 70 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить