Шойгу проверит в Комсомольске-на-Амуре выполнение гособоронзаказа

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Комсомольск-на-Амуре, он проверит выполнение гособоронзаказа на судостроительном и авиационном заводах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Как уточняется, речь идёт об Амурском судостроительном заводе и Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А.Гагарина.

Министр проинспектирует ход строительства боевых кораблей для ВМФ России и производственные цеха КнААЗ, который производит истребители Су-35С и Су-57.

Ранее Шойгу проверил работу многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском, который был возведён в рекордно короткие сроки.