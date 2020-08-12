Шойгу проверит в Комсомольске-на-Амуре выполнение гособоронзаказа
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Как уточняется, речь идёт об Амурском судостроительном заводе и Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А.Гагарина.
Министр проинспектирует ход строительства боевых кораблей для ВМФ России и производственные цеха КнААЗ, который производит истребители Су-35С и Су-57.
Ранее Шойгу проверил работу многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском, который был возведён в рекордно короткие сроки.