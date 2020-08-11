Шойгу осмотрел медцентр для пациентов с COVID-19 на Камчатке

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил работу многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском, который был возведён в рекордно короткие сроки. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Шойгу осмотрел медцентр для пациентов с COVID-19 на Камчатке
  • © Минобороны России

«Многофункциональный медицинский центр на 60 койкомест построен в Петропавловске-Камчатском в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и строительными нормами и правилами, что позволяет безопасно для медицинского персонала производить лечение больных с различными заболеваниями», — приводит РИА Новости доклад министру обороны начальника медцентра подполковника медицинской службы Дениса Локтионова.

В Минобороны отметили, что центр был построен военными строителями «в рекордно короткие сроки» для лечения пациентов с COVID-19 в регионе.

Ранее глава Департамента строительства Минобороны России Марина Балакирёва заявила, что в 2020 году построены 20 многофункциональных медицинских центров.

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