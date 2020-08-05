В Минобороны сообщили о 20 построенных в России медцентрах

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Глава Департамента строительства Минобороны России Марина Балакирёва заявила, что в 2020 году построены 20 многофункциональных медицинских центров, продолжается строительство ещё четырёх.
В Минобороны сообщили о 20 построенных в России медцентрах
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«По поручению Верховного главнокомандующего Военно-строительным комплексом в максимально сжатые сроки построены 20 многофункциональных медицинских центров на 2 тыс. койко-мест», — цитирует её Интерфакс.

По её словам, также со значительным опережением графиков строятся медцентры на 560 койко-мест в Пскове, Великих Луках, Кызыле и Североморске.

Ранее сообщалось, что Минобороны построит в Туве многофункциональный медицинский центр.

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