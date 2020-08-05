В Минобороны сообщили о 20 построенных в России медцентрах
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- РИА Новости
«По поручению Верховного главнокомандующего Военно-строительным комплексом в максимально сжатые сроки построены 20 многофункциональных медицинских центров на 2 тыс. койко-мест», — цитирует её Интерфакс.
По её словам, также со значительным опережением графиков строятся медцентры на 560 койко-мест в Пскове, Великих Луках, Кызыле и Североморске.
Ранее сообщалось, что Минобороны построит в Туве многофункциональный медицинский центр.