Минобороны закупит новую партию истребителей Су-35С на 70 млрд рублей

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что оборонное ведомство планирует до конца года заключить контракт на поставку истребителей Су-35С на 70 млрд рублей.

Об этом он заявил во время поездки в Хабаровский край.

«До конца года мы планируем дополнительно заключить госконтракт на поставку многофункциональных самолётов Су-35С. Сумма контракта составит 70 млрд рублей», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Отмечается, что в интересах Минобороны реализуются «десятки долгосрочных государственных контрактов».

Ранее сообщалось, что четыре полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) будут вооружены в 2020 году ракетными комплексами «Авангард» и «Ярс».