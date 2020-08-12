Минобороны закупит новую партию истребителей Су-35С на 70 млрд рублей
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
Об этом он заявил во время поездки в Хабаровский край.
«До конца года мы планируем дополнительно заключить госконтракт на поставку многофункциональных самолётов Су-35С. Сумма контракта составит 70 млрд рублей», — цитирует Шойгу РИА Новости.
Отмечается, что в интересах Минобороны реализуются «десятки долгосрочных государственных контрактов».
Ранее сообщалось, что четыре полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) будут вооружены в 2020 году ракетными комплексами «Авангард» и «Ярс».