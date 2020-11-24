В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом
- Reuters
«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Накануне сообщалось о смерти 76 пациентов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что последние две недели в городе происходит «сглаживание» ситуации с COVID-19.
Он рассказал, что столица держит в запасе фонд объёмом около 5 тыс. коек для лечения больных коронавирусом.