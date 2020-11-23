Собянин назвал запас коечного фонда в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица держит в запасе фонд объёмом около 5 тыс. коек для лечения больных коронавирусом.
Собянин назвал запас коечного фонда в Москве
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«И количество загрузки коечного фонда тоже составило около 3%, что позволяет стабилизировать эту ситуацию. Тем не менее мы держим в запасе очень большой коечный фонд — около 5 тыс. Причём, если взять всю группировку в 17 тыс., половина из этой группировки госпитальной создана в резервных госпиталях», — сказал Собянин.

Он отметил, что не затронуты больницы, которые оказывают плановую и экстренную помощь.

Также Собянин заявил о «сглаживании» ситуации с коронавирусом в Москве.

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