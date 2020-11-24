В Казани запустили программу реабилитации детей после COVID-19

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В детском стационаре горбольницы №18 в Казани запустили программу реабилитации детей после COVID-19.
В Казани запустили программу реабилитации детей после COVID-19
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.

С детьми будут заниматься лечебной физкультурой, делать массаж. Реабилитация стартует через две-три недели после того, как пациент с коронавирусной инфекцией начинает принимать таблетки.

Основные задачи программы — восстановление работы лёгких, восстановление иммунитета, профилактика повторного заболевания.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 24 326 случаев COVID-19.

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