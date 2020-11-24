На оснащение больниц в Ростовской области направят 20 млн рублей
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- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Соответствующий документ подписал губернатор Василий Голубев. Около 20 млн рублей распределят между Таганрогом, Неклиновским и Белокалитвинским районами.
В частности, для городской больницы Таганрога приобретут концентраторы кислорода, а для центральной районной больницы Белокалитвинского района закупят медицинский кислород.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о коечном фонде для пациентов с COVID-19.