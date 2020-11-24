В октябре в Москве зарегистрировали 12,1 тысячи договоров ипотеки

В октябре 2020 года в Москве зарегистрировали 12,1 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что названо лучшим показателем за всю историю столичного ипотечного рынка.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

Октябрьские показатели на 51% больше октября 2019 года и на 17% — сентября 2020 года. Количество сделок стало расти в среднем на 10% начиная с июня этого года.

Всего за январь — сентябрь в городе зафиксировали 79,8 тыс. сделок по ипотеке, что на 11% больше показателя за аналогичный период 2019-го.

Ранее директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке ипотеки в России.