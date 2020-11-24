В октябре в Москве зарегистрировали 12,1 тысячи договоров ипотеки

Короткая ссылка
В октябре 2020 года в Москве зарегистрировали 12,1 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что названо лучшим показателем за всю историю столичного ипотечного рынка.
В октябре в Москве зарегистрировали 12,1 тысячи договоров ипотеки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

Октябрьские показатели на 51% больше октября 2019 года и на 17% — сентября 2020 года. Количество сделок стало расти в среднем на 10% начиная с июня этого года.

Всего за январь — сентябрь в городе зафиксировали 79,8 тыс. сделок по ипотеке, что на 11% больше показателя за аналогичный период 2019-го.

Ранее директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке ипотеки в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить