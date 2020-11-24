Мишустин встретился с производителями вакцин от коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции заявил, что «цена препарата должна оставаться на приемлемом для массовой вакцинации уровне и президент неоднократно обращал внимание на это».

Он сообщил, что по его поручению на базе центра им. Гамалеи создали специальную рабочую группу, которая отвечает за масштабирование производства вакцины, вырабатывает необходимые для этого решения.

«Важно, чтобы отечественные производители были обеспечены всеми материалами, сырьём, реагентами, которые необходимы», — цитирует РИА Новости Мишустина.

По его словам, «от этого зависит качество продукции, а также, что очень важно, сроки поставки».

Премьер подчеркнул, что «каждый регион должен иметь соответствующее оборудование: термоконтейнеры, хладоэлементы для её перевозки по всей цепочке — от производства до медицинских учреждений».

«Все эти вопросы группа должна тщательно проработать», — добавил Мишустин.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов.

Также сообщалось, что вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», поступит в гражданский оборот до конца года.

Завлабораторией Госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».