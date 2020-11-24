СК возбудил уголовное дело после захвата детей в заложники в Колпине

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы после того, как мужчина в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга удерживал в заложниках шестерых детей.

Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщила замглавы ГСУ СК по Петербургу Екатерина Гилина.

Уточняется, что следователи возбудили дело по ст. 127 УК России («Незаконное лишение свободы»).

«Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном лишении свободы шестерых детей своей сожительницы», — говорится на сайте СК России по Санкт-Петербургу.

Как отмечается, в настоящее время дети направлены в медицинское учреждение для профилактического осмотра и оказания психологической помощи.

Ранее стало известно, что захвативший шестерых детей в квартире в Колпине сдался полиции.