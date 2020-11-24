СК возбудил уголовное дело после захвата детей в заложники в Колпине
- РИА Новости
Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщила замглавы ГСУ СК по Петербургу Екатерина Гилина.
Уточняется, что следователи возбудили дело по ст. 127 УК России («Незаконное лишение свободы»).
«Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном лишении свободы шестерых детей своей сожительницы», — говорится на сайте СК России по Санкт-Петербургу.
Как отмечается, в настоящее время дети направлены в медицинское учреждение для профилактического осмотра и оказания психологической помощи.
Ранее стало известно, что захвативший шестерых детей в квартире в Колпине сдался полиции.