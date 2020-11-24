В Колпине мужчина взял в заложники шесть детей

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В Колпине мужчина взял в заложники шесть детей, инцидент произошёл в квартире дома на Пролетарской.
В Колпине мужчина взял в заложники шесть детей
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Как пишет «Фонтанка.Ру», по предварительной информации, 42-летний хозяин квартиры, в которой проживают ещё шесть детей, заперся и выдвигает ряд требований.

Если они не будут выполнены, он обещает начать убивать.

По данным издания «Невские новости», речь идёт о 38-летнем жителе Архангельска по имени Денис Б. Как отмечает издание, у него якобы был достаточно крупный долг по кредиту в 2016 году, более 30 тыс. рублей.

По неподтверждённым данным, у мужчины при себе топор. Он требует, чтобы к нему пришла его жена.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются попасть в квартиру, где держат детей. Сообщается, что мужчина прижимает к себе одного ребёнка, прикрываясь им.

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