В МВД подтвердили, что захвативший в заложники детей в Петербурге сдался

Мужчина, который 24 ноября захватил и удерживал в квартире шестерых детей в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сдался полиции. Об этом заявили в главке МВД по городу и Ленинградской области.

«В Колпине мужчина, удерживавший шестерых детей в квартире одного из домов по Пролетарской улице, после переговоров с сотрудниками правоохранительных органов сдался. Пострадавших нет», — приводит ТАСС сообщение.

В прокуратуре Петербурга рассказали, что переговоры с мужчиной вёл районный прокурор Игорь Ивкин.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что мужчина, захвативший в заложники детей в Петербурге, сдался полиции.