В МВД подтвердили, что захвативший в заложники детей в Петербурге сдался
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- РИА Новости
«В Колпине мужчина, удерживавший шестерых детей в квартире одного из домов по Пролетарской улице, после переговоров с сотрудниками правоохранительных органов сдался. Пострадавших нет», — приводит ТАСС сообщение.
В прокуратуре Петербурга рассказали, что переговоры с мужчиной вёл районный прокурор Игорь Ивкин.
Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что мужчина, захвативший в заложники детей в Петербурге, сдался полиции.