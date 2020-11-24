В МВД подтвердили, что захвативший в заложники детей в Петербурге сдался

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Мужчина, который 24 ноября захватил и удерживал в квартире шестерых детей в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сдался полиции. Об этом заявили в главке МВД по городу и Ленинградской области.
В МВД подтвердили, что захвативший в заложники детей в Петербурге сдался
  • © Валентин Егоршин
  • РИА Новости

«В Колпине мужчина, удерживавший шестерых детей в квартире одного из домов по Пролетарской улице, после переговоров с сотрудниками правоохранительных органов сдался. Пострадавших нет», — приводит ТАСС сообщение.

В прокуратуре Петербурга рассказали, что переговоры с мужчиной вёл районный прокурор Игорь Ивкин.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что мужчина, захвативший в заложники детей в Петербурге, сдался полиции

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