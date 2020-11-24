Захвативший в заложники детей в Колпине сдался

Мужчина, который захватил в заложники детей в Санкт-Петербурге, сдался. Об этом сообщают агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на свои источники.

Как сообщил представитель силовиков, дети, которых отец захватил в заложники, не пострадали.

«Он самостоятельно открыл дверь квартиры и сдался», — сказал источник ТАСС.

24 ноября мужчина взял в заложники шестерых детей на Пролетарской улице в Петербурге.

Как заявили в МВД, они получили сообщение от местной жительницы, что супруг выгнал её из квартиры и удерживает там их шестерых детей.

В районной администрации рассказали, что мужчина состоял на учёте у психиатра.