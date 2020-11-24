Захвативший в заложники детей в Колпине сдался
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Как сообщил представитель силовиков, дети, которых отец захватил в заложники, не пострадали.
«Он самостоятельно открыл дверь квартиры и сдался», — сказал источник ТАСС.
24 ноября мужчина взял в заложники шестерых детей на Пролетарской улице в Петербурге.
Как заявили в МВД, они получили сообщение от местной жительницы, что супруг выгнал её из квартиры и удерживает там их шестерых детей.
В районной администрации рассказали, что мужчина состоял на учёте у психиатра.