Захвативший в заложники детей в Колпине сдался

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Мужчина, который захватил в заложники детей в Санкт-Петербурге, сдался. Об этом сообщают агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на свои источники.
Захвативший в заложники детей в Колпине сдался
  • © РИА Новости / Валентин Егоршин

Как сообщил представитель силовиков, дети, которых отец захватил в заложники, не пострадали.

«Он самостоятельно открыл дверь квартиры и сдался», — сказал источник ТАСС. 

24 ноября мужчина взял в заложники шестерых детей на Пролетарской улице в Петербурге.

Как заявили в МВД, они получили сообщение от местной жительницы, что супруг выгнал её из квартиры и удерживает там их шестерых детей. 

В районной администрации рассказали, что мужчина состоял на учёте у психиатра.

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