В Петербурге рассказали подробности о захватившем детей в заложники

Отец, захвативший шестерых детей в заложники в Колпине, состоял на учёте у психиатра, а несколько недель назад у него было «пограничное состояние». Об этом заявили в администрации Колпинского района.

Как отмечается, семья приехала в город из Архангельской области два года назад.

«Отец состоит на учёте в ПНД, мама нормальная… Семья сопровождалась Центром помощи семьи и детям Колпинского района. Две недели назад у папы уже было пограничное состояние», — приводит «Фонтанка.Ру» сообщение.

Тогда, как рассказали в администрации, специалисты сопроводили мужчину в медучреждение, где ему были даны рекомендации по приёму препаратов.

«Принимал он их или не принимал, не знаем. Сейчас на месте спецназ, глава администрации», — добавили там.

Как сообщается, в семье шестеро детей разного возраста — от трёх до 15 лет.

По данным полиции, инцидент произошёл на Пролетарской улице в Петербурге.

В МВД заявили, что получили сообщение от местной жительницы, что супруг выгнал её из квартиры и удерживает там их шестерых детей.

По данным СМИ, мужчина находится в нетрезвом состоянии.