В Петербурге рассказали подробности о захватившем детей в заложники
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- РИА Новости
Как отмечается, семья приехала в город из Архангельской области два года назад.
«Отец состоит на учёте в ПНД, мама нормальная… Семья сопровождалась Центром помощи семьи и детям Колпинского района. Две недели назад у папы уже было пограничное состояние», — приводит «Фонтанка.Ру» сообщение.
Тогда, как рассказали в администрации, специалисты сопроводили мужчину в медучреждение, где ему были даны рекомендации по приёму препаратов.
«Принимал он их или не принимал, не знаем. Сейчас на месте спецназ, глава администрации», — добавили там.
Как сообщается, в семье шестеро детей разного возраста — от трёх до 15 лет.
По данным полиции, инцидент произошёл на Пролетарской улице в Петербурге.
В МВД заявили, что получили сообщение от местной жительницы, что супруг выгнал её из квартиры и удерживает там их шестерых детей.
По данным СМИ, мужчина находится в нетрезвом состоянии.