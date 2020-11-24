ТАСС: удерживающий детей в квартире в Колпине мужчина пьян

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Мужчина, удерживающий шестерых детей в квартире в Колпине, находится в нетрезвом состоянии.
ТАСС: удерживающий детей в квартире в Колпине мужчина пьян
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения», — сказал собеседник агентства.

Также издание «Фонтанка.ру» сообщает, что, по имеющимся данным, большую часть своей жизни мужчина проработал охранником, он также открывал своё охранное предприятие.

Ранее сообщалось, что в Колпине мужчина взял в заложники шесть детей, инцидент произошёл в квартире дома на Пролетарской.

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