ТАСС: удерживающий детей в квартире в Колпине мужчина пьян

Мужчина, удерживающий шестерых детей в квартире в Колпине, находится в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения», — сказал собеседник агентства.

Также издание «Фонтанка.ру» сообщает, что, по имеющимся данным, большую часть своей жизни мужчина проработал охранником, он также открывал своё охранное предприятие.

Ранее сообщалось, что в Колпине мужчина взял в заложники шесть детей, инцидент произошёл в квартире дома на Пролетарской.