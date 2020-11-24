Полиция подтвердила захват заложников в Петербурге
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- РИА Новости
Как заявили в министерстве, злоумышленником является 38-летний мужчина, передаёт РИА Новости.
Среди удерживаемых — дети, их взял в заложники отец, добавили в МВД.
«В полицию... поступило сообщение от местной жительницы, проживающей на Пролетарской улице, о том, что супруг выгнал её из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что мужчина взял в заложники шесть детей. По данным источника, он находится в нетрезвом состоянии.