СК просит продлить арест Фургалу до марта

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Следственный комитет России просит продлить до марта арест бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Басманного суда Москвы.
СК просит продлить арест Фургалу до марта
  • РИА Новости

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Сергея Фургала», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

По её словам, следствие просит продлить арест до 9 марта 2021 года.

Судебное заседание назначено на 12:00 мск 25 ноября.

3 сентября Басманный суд Москвы продлил Фургалу арест до 9 декабря. Позднее Мосгорсуд подтвердил законность этого решения

Бывший глава региона обвиняется в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. 

Сам Фургал заявлял о давлении с целью склонить его к сотрудничеству со следствием.

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