СК просит продлить арест Фургалу до марта
- РИА Новости
«В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Сергея Фургала», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
По её словам, следствие просит продлить арест до 9 марта 2021 года.
Судебное заседание назначено на 12:00 мск 25 ноября.
3 сентября Басманный суд Москвы продлил Фургалу арест до 9 декабря. Позднее Мосгорсуд подтвердил законность этого решения.
Бывший глава региона обвиняется в организации убийства предпринимателя Евгения Зори.
Сам Фургал заявлял о давлении с целью склонить его к сотрудничеству со следствием.