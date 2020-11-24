Голикова рассказала о ситуации с лекарствами в региональных аптеках

Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека рассказала о ситуации с лекарствами в региональных аптеках.

Он сообщила, что «в сентябре этого года был сбой в системе маркировки лекарственных препаратов».

«И вы знаете, что решение о маркировке лекарственных препаратов с целью наведения порядка на лекарственном рынке было принято ещё в позапрошлом году, но принято оно было не в ковидный период», — цитирует ТАСС Голикову.

По её словам, «когда начался в аптеках ажиотажный спрос, такая плановая работа по маркировке лекарственных средств стала невозможной, поэтому правительством было принято решение о маркировке в уведомительном порядке».

«По информации, которую мы на сегодняшний день имеем из субъектов России, эта тема, как возможное ограничение по наличию лекарственных препаратов в аптеках, практически снята», — заявила она.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что «по лекарственному обеспечению ситуация начала меняться в лучшую сторону, но пока ещё от идеальной остаётся далека».

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с коронавирусом.

9 ноября Минздрав запустил сервис для сообщений о дефиците лекарств.