Попова заявила, что меры по коронавирусу могут сохранить до тёплой весны

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Меры, введённые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, вероятно, будут действовать в России до тёплой весны. С таким мнением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова заявила, что меры по коронавирусу могут сохранить до тёплой весны
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Новая нормальность, так мы сегодня живём, да, мы будем так жить ещё какое-то время. Хорошо, если меньше, чем до тёплой весны, но, скорее всего, мы будем беречься так до тёплой весны», — приводит РИА Новости её слова.

Попова считает, что в нынешнем году у россиян не получится отдохнуть в дальнем зарубежье из-за двухнедельного карантина по прилёте и рисков заболеть COVID-19 в транспорте.

Ранее вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов в беседе с URA.RU не исключил, что с частичными ограничениями в России придётся жить «ещё год-два», пока не начнётся правильное использование вакцин.

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