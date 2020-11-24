Попова заявила, что меры по коронавирусу могут сохранить до тёплой весны
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- РИА Новости
«Новая нормальность, так мы сегодня живём, да, мы будем так жить ещё какое-то время. Хорошо, если меньше, чем до тёплой весны, но, скорее всего, мы будем беречься так до тёплой весны», — приводит РИА Новости её слова.
Попова считает, что в нынешнем году у россиян не получится отдохнуть в дальнем зарубежье из-за двухнедельного карантина по прилёте и рисков заболеть COVID-19 в транспорте.
Ранее вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов в беседе с URA.RU не исключил, что с частичными ограничениями в России придётся жить «ещё год-два», пока не начнётся правильное использование вакцин.