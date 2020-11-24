Столичный центр «Моя карьера» проведёт онлайн-марафон вакансий

Онлайн-марафон для желающих найти работу до Нового года состоится в Москве с 30 ноября по 4 декабря. Его проведёт центр «Моя карьера».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В мероприятии примут участие порядка 100 компаний, которые предложат москвичам более 10 тыс. вакансий.

«Мы активно сотрудничаем с работодателями, которые даже в сложных условиях продолжают набор специалистов. При этом вакансии подобраны для максимально широкого круга соискателей. Есть такие, которые не требуют специальной квалификации или специфического опыта работы. Но найдутся предложения и для узкопрофильных специалистов», — рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Как сообщала ранее газета «Известия», работодатели в России готовы платить на 7% больше, чем указывают соискатели в резюме, заявили в аналитическом центре «Авито Работа».