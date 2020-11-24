Названы наиболее распространённые симптомы коронавируса

Пациенты при заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19 чаще всего отмечают повышение температуры тела и кашель.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«Чаще всего пациенты отмечают повышение температуры тела (78%), кашель (57%)», — заявила Пшеничная.

По её словам, эти симптомы могут характеризовать как лёгкое, так и тяжёлое течение заболевания.

Также она заявила, что одышка появляется при тяжёлом течении заболевания и сочетается с другими симптомами.

У 15—40% пациентов отмечаются боли в мышцах и суставах, головная боль и слабость.

В 20% случаев появляется диарея, тошнота и рвота.

Также Пшеничная заявила, что «самым грозным симптомом» коронавирусной инфекции COVID-19 является одышка на фоне других симптомов респираторных заболеваний.