В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов для НКО-иноагентов

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В Государственную думу внесён законопроект, увеличивающий штрафы для юридических лиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации до 5 млн рублей, следует из базы данных нижней палаты парламента.
В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов для НКО-иноагентов
  • РИА Новости

Законопроектом предлагается дополнить КоАП статьями, которые устанавливают ответственность за нарушение порядка деятельности незарегистрированных общественных объединений, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности в России.

Так, в статье о порядке деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, предлагается установить размер штрафов для юрлиц в размере 5 млн рублей.

«Данный законопроект устраняет пробел в законодательстве, предусматривая штрафные санкции для тех из них, кто утаивает факт получения средств из-за рубежа, не предоставляет отчётность о том, как и на какие цели расходуются эти деньги, не маркирует свою продукцию упоминанием о её принадлежности иностранному агенту», — цитирует РИА Новости председателя комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарёва.

Кроме того, внесённым законопроектом предлагается установить ответственность за производство некоммерческой организацией, включённой в реестр НКО-иноагентов, материалов и их распространение, в том числе через СМИ и интернет, без указания на то, что эти материалы произведены, распространены и направлены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента. 

Такие нарушения повлекут за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, на юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать руководство НКО — иностранных агентов отчитываться о доходах и имуществе. 

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