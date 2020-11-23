В Свердловской области рассказали о состоянии девочки, которую держали в шкафу

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков рассказал о состоянии девочки, которую держали в шкафу.

Об этом сообщает Life.ru.

Как отметил Шестаков, полугодовалый ребёнок весит уже 5,4 кг.

Самочувствие у девочки хорошее, она играет с погремушками, «активная, улыбается, смеётся, общительная», добавил пресс-секретарь.

9 октября в Свердловской области возбудили уголовное дело против 37-летней жительницы города Карпинска, полгода державшей в шкафу свою грудную дочь.

По данным Генпрокуратуры, женщина родила девочку в апреле 2020 года, но решила это скрыть от родных. Она прятала дочь в шкафу и почти не кормила её.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Татарстане завели уголовное дело против матери, ночью оставившей двухлетнюю дочку в коляске на улице.