Попова назвала регионы с самыми высокими показателями по коронавирусу

Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости коронавирусной инфекцией на прошлой неделе были зафиксированы в 13 регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Карелии, Архангельской и Псковской областях.

«Ситуация в регионах, безусловно, разная и по интенсивности эпидпроцесса, и по мерам реагирования», — сказала Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

По её словам, самые высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошедшей неделе наблюдались в Карелии, в Республиках Алтай, Тыва и Коми, Хакасии, Бурятии, в Ямало-Ненецком Автономном округе, в Санкт-Петербурге, в Мурманской, Магаданской, Архангельской, Псковской и Новгородской областях.

Попова рассказала, что за прошедшую неделю «показатель репродукции» по стране составлял единицу, практически не превышая её.

«Самый высокий показатель распространённости и распространения дальнейших инфекционных процессов зарегистрирован в Республике Алтай, Еврейской Автономной области, Вологодской области, Санкт-Петербурге, Смоленской области, в Пермском крае, Республике Крым и Ненецком Автономном округе», — добавила она.

Кроме того, она заявила, что контроль за мерами по борьбе с COVID-19 в регионах надо усилить.

В ходе совещания также выступил мэр Москвы Сергей Собянин, заявивший, что последние две недели в городе происходит «сглаживание» ситуации с распространением инфекции.