В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Ростовской области за сутки выявили 310 случаев COVID-19, заявили в региональном правительстве.
- © REUTERS/Cooper Neill
Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Выздоровели 200 пациентов. В профильных госпиталях остаются 1992 человека.
С начала пандемии заболели 37 769 жителей, вылечились 30 358.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 25 173 случая COVID-19.
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