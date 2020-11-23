В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
В Ростовской области за сутки выявили 310 случаев COVID-19, заявили в региональном правительстве.
В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © REUTERS/Cooper Neill

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Выздоровели 200 пациентов. В профильных госпиталях остаются 1992 человека.

С начала пандемии заболели 37 769 жителей, вылечились 30 358.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 25 173 случая COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить