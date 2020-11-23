В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Ростовской области за сутки выявили 310 случаев COVID-19, заявили в региональном правительстве.

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Об этом сообщает rostovgazeta.ru. Выздоровели 200 пациентов. В профильных госпиталях остаются 1992 человека. С начала пандемии заболели 37 769 жителей, вылечились 30 358. Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 25 173 случая COVID-19.