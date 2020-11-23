В Мурманской области результаты тестов на COVID-19 будут приходить по смс

Глава здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев на оперативном совещании в правительстве региона рассказал, что результаты тестов на коронавирус жители области теперь будут получать по смс.

Об этом сообщает Nord-News.

«Мы начали работу вместе с коллегами из Минцифры и одним из операторов сотовой связи, который в регионе представлен, по отработке смс-информирования о результатах исследования на COVID-19. Чтобы в максимально короткие сроки пациент узнавал о результатах теста», — сообщил Дмитрий Панычев.

По его словам, в настоящее время отработка этого процесса проходит в тестовом режиме.

Ранее сообщалось, что пациенты в Московской области с 10 ноября также начали получать результаты теста на коронавирус по смс.