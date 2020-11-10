В Подмосковье результат теста на коронавирус начали присылать по смс

Пациенты в Московской области с 10 ноября получают результаты теста на коронавирус по смс. Об этом заявила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.

«Мы понимаем обеспокоенность наших жителей относительно своего здоровья и здоровья близких, желание как можно скорее узнать результат анализа на ковид. Поэтому с 10 ноября для удобства жителей запустили СМС-информирование», — приводятся её слова на сайте Минздрава Московской области.

Отмечается, что результат теста высылают в виде смс на номер пациента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что студентов вузов и колледжей в регионе с понедельника, 9 ноября, переводят на дистанционное обучение.