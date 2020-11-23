В России заявили о сильном падении доходов отрасли делового туризма

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Начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Елена Лысенкова заявила о значительном падении доходов отрасли делового туризма из-за пандемии коронавируса.
В России заявили о сильном падении доходов отрасли делового туризма
  • РИА Новости

«Не прошёл восстановление сектор командировок и деловых поездок, что привело к значительному падению доходов этих предприятий, и до сих пор крупнейшие города страны и гостинично-туристические предприятия испытывают падение выручки до 80% от показателей 2019 года», — цитирует её ТАСС.

При этом она отметила, что лучше дела обстоят в отелях курортного сегмента, где летом наблюдался повышенный спрос, хотя это нельзя назвать полным восстановлением.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о ситуации с восстановлением международного туризма.

В октябре вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию в отрасли.

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