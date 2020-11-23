В России заявили о сильном падении доходов отрасли делового туризма
- РИА Новости
«Не прошёл восстановление сектор командировок и деловых поездок, что привело к значительному падению доходов этих предприятий, и до сих пор крупнейшие города страны и гостинично-туристические предприятия испытывают падение выручки до 80% от показателей 2019 года», — цитирует её ТАСС.
При этом она отметила, что лучше дела обстоят в отелях курортного сегмента, где летом наблюдался повышенный спрос, хотя это нельзя назвать полным восстановлением.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о ситуации с восстановлением международного туризма.
В октябре вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию в отрасли.