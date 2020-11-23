Прокуратура Пермского края открыла горячую линию по вопросам здравоохранения
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Об этом сообщает properm.ru.
Жители региона могут пожаловаться на отсутствие в аптеках и медицинских организациях жизненно важных лекарств, противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты.
Также принимаются жалобы на оказание услуг ненадлежащего качества в сфере здравоохранения, как государственных, так и муниципальных.
Надзорное ведомство будет реагировать и на проблемы с перечислением и получением мер социальной поддержки и выплат.
Ранее «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство социальной политики сообщал, что в Калининградской области введён единый номер горячей линии по вопросам социальной поддержки.