Прокуратура Пермского края открыла горячую линию по вопросам здравоохранения

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Прокуратура Пермского края с 23 ноября открывает горячую линию по вопросам обеспечения доступности медицинской помощи.
Прокуратура Пермского края открыла горячую линию по вопросам здравоохранения
  • Pixabay

Об этом сообщает properm.ru.

Жители региона могут пожаловаться на отсутствие в аптеках и медицинских организациях жизненно важных лекарств, противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты.

Также принимаются жалобы на оказание услуг ненадлежащего качества в сфере здравоохранения, как государственных, так и муниципальных.

Надзорное ведомство будет реагировать и на проблемы с перечислением и получением мер социальной поддержки и выплат.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство социальной политики сообщал, что в Калининградской области введён единый номер горячей линии по вопросам социальной поддержки.

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