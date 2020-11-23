Прокуратура Пермского края открыла горячую линию по вопросам здравоохранения

Прокуратура Пермского края с 23 ноября открывает горячую линию по вопросам обеспечения доступности медицинской помощи.

Об этом сообщает properm.ru.

Жители региона могут пожаловаться на отсутствие в аптеках и медицинских организациях жизненно важных лекарств, противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты.

Также принимаются жалобы на оказание услуг ненадлежащего качества в сфере здравоохранения, как государственных, так и муниципальных.

Надзорное ведомство будет реагировать и на проблемы с перечислением и получением мер социальной поддержки и выплат.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство социальной политики сообщал, что в Калининградской области введён единый номер горячей линии по вопросам социальной поддержки.