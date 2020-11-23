СК назвал возможную причину падения плиты на машину во Владивостоке

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В Приморье следователи начали проверку по факту обрушения бетонной плиты на машину во Владивостоке.
СК назвал возможную причину падения плиты на машину во Владивостоке
  • РИА Новости

Об этом сообщает СУ СК России по Приморскому краю.

«Установлено, что на кровле дома стояла железобетонная шахта, состоящая из трёх стен и плиты перекрытия. При этом на кровле дома размещены транзитные кабельные линии интернет-провайдеров, прикреплённые к боковым станам конструкции входа в шахту, а также стойки для крепления данных линий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за дождя, обледенения и сильного ветра произошло раскачивание проводов и возникла асимметричная нагрузка на боковые стены шахты, вследствие чего конструкция сложилась.

«Во время разрушения создался уклон, что привело к смещению плиты и её падению», — подчеркнули в ведомстве.

19 ноября стало известно, что во Владивостоке прокуратура организовала проверку исполнения жилищного законодательства по факту падения бетонной плиты с жилого дома на автомобиль.

По предварительной информации, в доме по улице Нейбута на припаркованный автомобиль упал козырёк вентиляционной шахты с крыши девятиэтажного дома.

В момент падения владелец авто чистил машину. Он не пострадал.

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