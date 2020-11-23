СК назвал возможную причину падения плиты на машину во Владивостоке

В Приморье следователи начали проверку по факту обрушения бетонной плиты на машину во Владивостоке.

Об этом сообщает СУ СК России по Приморскому краю.

«Установлено, что на кровле дома стояла железобетонная шахта, состоящая из трёх стен и плиты перекрытия. При этом на кровле дома размещены транзитные кабельные линии интернет-провайдеров, прикреплённые к боковым станам конструкции входа в шахту, а также стойки для крепления данных линий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за дождя, обледенения и сильного ветра произошло раскачивание проводов и возникла асимметричная нагрузка на боковые стены шахты, вследствие чего конструкция сложилась.

«Во время разрушения создался уклон, что привело к смещению плиты и её падению», — подчеркнули в ведомстве.

19 ноября стало известно, что во Владивостоке прокуратура организовала проверку исполнения жилищного законодательства по факту падения бетонной плиты с жилого дома на автомобиль.

По предварительной информации, в доме по улице Нейбута на припаркованный автомобиль упал козырёк вентиляционной шахты с крыши девятиэтажного дома.

В момент падения владелец авто чистил машину. Он не пострадал.