Во Владивостоке прокуратура организовала проверку по факту падения плиты на автомобиль
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные ведомства.
По предварительной информации, в доме по улице Нейбута на припаркованный автомобиль упал козырёк вентиляционной шахты с крыши девятиэтажного дома.
«По результатам проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер, а итоги будут поставлены на контроль в прокуратуре края», — уточнили в ведомстве.
В момент падения владелец авто чистил машину. Он не пострадал.
«Через пару секунд я сообразил, что это бетонная плита. Сделал пару шагов от машины, добежал до багажника, развернулся и увидел, что плита уже лежит на машине. Пополам её разрубило, восстановлению не подлежит», — цитирует Life.ru автовладельца.
Вопрос с компенсацией за машину будет решаться через суд.