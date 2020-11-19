Во Владивостоке прокуратура организовала проверку по факту падения плиты на автомобиль

Во Владивостоке прокуратура организовала проверку исполнения жилищного законодательства по факту падения бетонной плиты с жилого дома на автомобиль.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные ведомства.

По предварительной информации, в доме по улице Нейбута на припаркованный автомобиль упал козырёк вентиляционной шахты с крыши девятиэтажного дома.

«По результатам проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер, а итоги будут поставлены на контроль в прокуратуре края», — уточнили в ведомстве.

В момент падения владелец авто чистил машину. Он не пострадал.

«Через пару секунд я сообразил, что это бетонная плита. Сделал пару шагов от машины, добежал до багажника, развернулся и увидел, что плита уже лежит на машине. Пополам её разрубило, восстановлению не подлежит», — цитирует Life.ru автовладельца.

Вопрос с компенсацией за машину будет решаться через суд.