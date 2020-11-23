В Москве произошёл пожар в следственном управлении полиции

На северо-западе Москвы произошло возгорание в следственном управлении полиции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

«Поступила заявка о пожаре по адресу: улица Маршала Конева, 6. Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, установили, что в административном двухэтажном здании произошло возгорание личных вещей на площади 10 кв. м. Пожар потушен», — сказал собеседник.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее стало известно, что в районе Северное Медведково в Москве при возгорании в квартире погиб один человек, двое спасены.